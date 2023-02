“Shpërthen” Ronaldo, shënon katër gola për 61 minuta

Fituesi i pesëfisht i Topit të Artë shënoi sonte katër gola në ndeshjen kundër, Al Wehda.

Të parin gol, Ronaldo e shënoi në minutën e 21-të, të dytin në të 40-tën, të tretin në 51-tën teksa të katërtin në 61-tën.

Viti i fundit i karrierës futbollistike të Ronaldos ishte tejet i vështirë pas një periudhe të hidhur që kaloi tek klubi i tij i zemrës, Manchester United.

Përveç faktit se shumicën e kohës po rrinte në bankën rezervë, Ronaldo ishte konfliktuar edhe me trajnerin Ten Hag. /Lajmi.net/

4TH GOAL OF THE NIGHT FOR THE GREATEST CRISTIANO RONALDO 🐐🤩pic.twitter.com/uMluM41wOX

— CristianoXtra (@CristianoXtra_) February 9, 2023