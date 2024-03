Shpërthen në lot në gjykatë nëna e 15 vjeçarit të vrarë: Hala në shkollë e ka bankën me lule

Nëna e të miturit të vrarë, A.M., Selvete Muja ka thënë se djali i saj ende e ka të vendosur lulen në bankën e shkollës.

“Shko në shkollë, e ke hala bankën me lule… Qysh i doket ktijna m’ja vra djalin për bukë të gojës”, ka thënë e dëmtuara Muja që i ishin vrarë djali 15-vjeçar dhe burri në shkurt të 2022-ës.

Këto deklarata Muja i ka dhënë të premten në Gjykatën e Apelit ku është mbajtur seanca përmes të cilës palët në procedurë kanë paraqitur pretendimet e tyre lidhur me çështje kur Xhafer dhe Amir Bardhi po akuzohen për vrasjen e babë e bir, B.M dhe A.M.

Gjykatës Themelore në Prishtinë në tetor 2023 kishte dënuar me burgim të përjetshëm Xhafer Bardhin kurse djalin e tij, Amir Bardhin e kishte liruar nga akuza. Aty kishte konstatuar se pa mëdyshje është vërtetuar se pas mosmarrëveshjes pronësore lidhur me prerjen e malit i akuzuari Xhafer Bardhi e ka privuar nga jeta A.M dhe pas plagëve kishte vdekur edhe B.M në QKUK. Pas shpalljes së aktgjykimi kishte pasur reagime nga pala e dëmtuar.

Derisa i rridhnin lotët, e dëmtuara ka thënë se do të marrë hakun për vrasjen e djalit dhe burrit të saj në mal.

“Veç në deksha se t’úa kam ba ma zi se që ma kanë bo… Ma ka marr djalin prej gjini, prej fëmijën…”., tha Muja, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Ndërkaq i akuzuari Xhafer Bardhi nuk pati asnjë fjalë në lidhje më këtë, kurse në seancë nuk prezantoi as i akuzuari tjetër, Amir Bardhi.

Ndaj vendimit të Themelores, ankesë kishte parashtruar Prokuroria Themelore në Prishtinë duke propozuar që vendimi ndaj Xhafer Bardhi të aprovohet ndërkaq duke propozuar që edhe i akuzuari Amir Bardhi të shpallet fajtor.

Tutje, përfaqësuesi i palë së dëmtuar, avokati Ndrec Dodaj tha se përmes një shkrese sepse si palë nuk i lejohet ankesa ka kërkuar që edhe i akuzuari Amir Bardhi të dënohet dhe atë në drejtim të veprës penale “Ndihmë në kryerjen e veprës penale të vrasjes” para dhe pas vrasjes.

Ndërkaq mbrojtësi i të akuzuarit Xhafer Bardhi, avokati Haaxhi Millaku i propozoi Apelit që çështja të kthehet në rigjykim me arsyetimin se ka munguar dashja në këtë rast dhe se rikonstruimi i vendit të ngjarjes e ka ndriçuar çështjen më së miri.

Kurse mbrojtësi i Amir Bardhi, avokati Agron Hoti i propozoi Apelit që aktgjykimi lirues ndaj klientit të tij të vërtetohet pasi që nuk është vërtetuar se Amir Bardhi ka kryer veprime inkimuinuese në këtë rast.

Ndryshe “Betimi për Drejtësi”, me 27 janar 2024 kishte publikuar arsyetimin e plotë të Gjykatës Themelore në Prishtinë lidhur me lirimi nga akuza për Amir Bardhi dhe dënimin me burgim të përjetshëm për Xhafer Bardhin.

Sipas aktakuzës së përpiluar më 28 shkurt 2022, nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, të pandehurit Xhafer Bardhi dhe Amir Bardhi, ngarkoheshin se më 5 prill 2021 në vendin e quajtur “Zabel” në pyllin e fshatit Gradicë, për shkak të një mosmarrëveshje pronësore rreth së drejtës së shfrytëzimit të malit, me dashje të pandehurit Bardhi në bashkëkryerje kanë privuar nga jeta të miturin- tani të ndjerin A.M 15-vjeçar dhe prindin e tij B.M.