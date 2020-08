Shpërthen granata në Elbasan, humb jetën një fëmijë dhe plagoset një tjetër

Një granatë e vjetër ka shpërthyer derisa dy fëmijë po luanin në oborrin e një shtëpie.

Si pasojë e kësaj, 6-vjeçari ka humbur jetën ndërsa fëmija tjetër ka mbetur i plagosur.

Njoftimi i policisë:

Gramsh/ Informacion paraprak

Në fshatin Siman, Gramsh [Elbasan], dy fëmijë, A.Ll., rreth 6 vjeç dhe A.L., rreth 5 vjeç , në oborrin e banesës së shtetasit R.LL, duke luajtur me një granatë të vjetër, ka shpërthyer dhe si pasojë janë plagosur të dy fëmijët e mitur. Fëmija A.Ll., ka ndërruar jetë rrugës për në Spital, ndërsa shtetasi A.L., ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.