Shpërthen Elijona, i quan fake Londrimin dhe Klodin

Biseda tejet interesante ndodhën sonte gjatë “Darkës së finalistëve”, në Big Brother VIP Kosova 4. Gjatë diskutimit, Elijona shpërtheu ndaj Londrimit dhe Klodit duke i quajtur fake.

ShowBiz

19/02/2026 23:47

