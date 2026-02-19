Shpërthen Elijona, i quan fake Londrimin dhe Klodin Biseda tejet interesante ndodhën sonte gjatë “Darkës së finalistëve”, në Big Brother VIP Kosova 4. Gjatë diskutimit, Elijona shpërtheu ndaj Londrimit dhe Klodit duke i quajtur fake. ShowBiz 19/02/2026 23:47 Biseda tejet interesante ndodhën sonte gjatë “Darkës së finalistëve”, në Big Brother VIP Kosova 4. Gjatë diskutimit, Elijona shpërtheu ndaj Londrimit dhe Klodit duke i quajtur fake. Artikuj të ngjashëm February 19, 2026 Banorët dyshojnë në pëlqimin e Elijonës ndaj Klodit February 19, 2026 Shpërthen Shëndriti ndaj Mirit: Ik se i fshive 27 vjet karrierë për 60 ditë February 19, 2026 Endri bën veprimin e papritur pasi Benita kërkoi këngën e tij Lajme të fundit E premte me mot të vranët dhe reshje shiu Qeveria mblidhet në mëngjes, Kuvendi shqyrton në lexim... Kosova, Shqipëria, çështja e Gjykatës Speciale dhe Palestina... Drita e humbet ndeshjen në minutën e fundit,...