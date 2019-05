Shpërndanin drogë në dy zona të Tiranës, në pranga tregtarët

Policia e Tiranës duke u bazuar në informacione se në zonën ” Komuna e Parisit” një shtetas shpërndante heroinë, si dhe në rrugën ” Lord Bajron” një tjetër shtetas shpërndante marijuanë në doza të vogla, në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës kanë hetuar me metoda speciale hetimi për një periudhë kohore disa ditore , duke u finalizuar me arrestimin e dy personave.

Konkretisht në pranga ka rënë shtetasi A.D. vjeç 30, banues në Tiranë, pasi gjatë kontrollit fizik të tij në momentin e kapjes në flagrancë si dhe gjatë kontrollit të banesës, iu gjetën dhe sekuestruan më cilësinë e proves materiale, 18.2 gr heroinë , 1 peshore elektronike dhe 1 celular.

I arrestuar tjetër, është identifikuar me inicialet K.Ç., vjeç 21, banues në Tiranë, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në ambientet e një lokali shërbimet e policisë i kanë gjetur 5 doza me lëndë të dyshuar narkotike të llojit kanabis të cilat u sekuestruan më cilësinë e provës materiale.

Vazhdojnë hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Materialet procedurale në ngarkim të këtyre shtetasve të arrestuar i kaluan Prokurorisë Tiranë për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike”. /tch