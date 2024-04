Shpërndahet videoja për urrejtje fetare, policia konfirmon: Rasti është në procedurë hetimore

Në rrjetin social “Facbook” është shpërndarë një video, ku një i dyshuar bën thirrje për urrejtje fetare në sheshin e Ferizajit.

Lidhur me këtë, Policia e Kosovës, në konsultim me prokurorin ka inicuar lëndën e cila është në procedurë hetimore, shkruan lajmi.net.

Njoftimi i plotë:

NXITJE E PËRQARJES DHE MOSDURIMIT- Ferizaj / 28.03.2024 – Është raportuar se në rrjetin social facebook nga një faqe është shpërnda një video ku i dyshuari mashkull kosovar nxitë dhe bënë thirrje për urrejtje fetare në sheshin e qytetit. Lidhur me rastin me datën 31.03.2024 njësiti i hetimeve në konsultim me prokurorin ka inicuar lëndën e rastit e cila është ne procedure hetimore. /Lajmi.net/