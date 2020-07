Shpend Ahmeti: Rihapja e çerdheve, nga 3 gushti

“Komuna e Prishtinës synon hapjen e tyre por me kushte të caktuara për të cilat do të ju njoftojmë ditëve në vijim. Meqenëse e premte është Bajram, sipas të gjitha gjasave rihapja me kushte do të lejohet nga e hëna, 3 gusht 2020”, ka bërë të ditur Ahmeti, nëpërmjet një shkrimi në Facebook.

“Në ndërkohë presim përgjegjësi nga secili prind jo vetëm për fëmijët e tyre. Moslajmërimi i infeksionit në familje do të rezultojnë në ndëshkime. Por, për të gjitha detajet, do të ju lajmërojmë me kohë. Falemnderit për mirëkuptim!”, është shprehur Ahmeti.