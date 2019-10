Shpend Ahmeti përkujton të atin: Sot u bënë 8 vite që kur na la njeriu më i hareshëm

Sot tetë vite më parë u nda nga jeta një person i rëndësishëm për artin Kosovar, bëhet fjalë për Ali Ahmetin, shkruan lajmi.net.

I biri i tij njëkohësisht kryetari i komunës së Prishtinës me një postim të bërë në Instagram ka kujtuar me mall të atin për të cilin i ka thurë edhe disa fjalë.

“Sot u bënë 8 vite që kur na la njeriu më i hareshëm që kam njohur ndonjëherë, që zëvendësonte pikëllimin e secilit njeri me buzëqeshje e rrezatonte zemër të ngrohtë. Edhe pse nuk je me ne Alo, sa herë të kujtoj, më vjen një ndjenjë lumturie që së paku një pjesë të jetës tonë ishe me ne”. /Lajmi.net/