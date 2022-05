Shpend Ahmeti: Mungesa e takimeve të Kurtit në SHBA është lajm i keq

Por pavarësisht se ai tashmë po hy për javën e dytë të qëndrimit në SHBA, Kurti nuk ka zhvilluar ende asnjë takim me ndonjë prej zyrtarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

E lidhur me këtë ka reaguar edhe ish-bashkëpartiaku i tij, njëherësh ish-kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti.

Ahmeti tha se ka shpresuar që kthimi i vizita e Kurtit në SHBA do të ishte dëshmi për skeptikët në lidhje me marrëdhëniet e tij me politikanë amerikanë.

Por sipas tij, ndoshta do të ketë takime, por deri tani mungesa e tyre është lajm i keq, transmeton lajmi.net.

“Kam shpresuar se kthimi i KM ne SHBA do të ishte dëshmi për skeptikët në lidhje me marrëdhëniet e tij me politikën amerikane. Ndoshta do të ketë takime, por deri tani mungesa e tyre është lajm i keq. Si qytetar i Kosovës kam dëshirë që KM im të pritet në nivelin më të lartë.”, shkroi Ahmeti.

Kurti pavarësisht qëndrimit tejet të gjatë në Amerikë, deri më tani i njëjti ka takuar përfaqësues të kompanive teknologjike, atyre të taksive, të Microsoft si dhe shqiptarë të shumtë të cilët jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës./Lajmi.net/