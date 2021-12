Ai ka krahasur tre gjermanët që po punojnë në Korporatën Elektroenergjetike të Kosovës me serialin e famshëm vendor “3 gjermanët e trashë”.

“Njëherë erdh një gjerman me i rregullu blloqet e KEK. Mandej u shtuan edhe dy. Tre gjermanë. Vec me na tregu edhe ka sa killa i kanë dhe çdo gjë rikuptimësohet. It all makes sense noë – back to the future”, ka shktuar Ahmeti në Twitter./Lajmi.net/