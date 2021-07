Ahmeti përmes një postimi në Facebook, tha se dezinsektimi i paraparë për të vazhduar këtë javë, do të vazhdojë pas përmirësimit të motit.

Njoftimi i plotë:

për shkak të reshjeve të shiut, do të ndërprehet dezinsektimi hapësinor i paraparë për të vazhduar këtë javë. Ne do të vazhdojmë me punën në momentin e përmirësimit të motit, si dhe do të ju njoftojmë me kohë.