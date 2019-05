Shpejtësi apo çmenduri? Arrin t’i shmanget 10 grushteve brenda pesë sekondave

Meksikani dominoi pjesën e parë të meçit, duke bombarduar Jacobsin me grushte mirë të menduara, derisa me lëvizje të shpejta iu shmang goditjeve të kundërshtarit.

Mirëpo, në pjesën e dytë të meçit, Jacobsi mori iniciativën, duke treguar fuqi dhe përqëndrim superior ndaj kundërshtarit, përcjell lajmi.net.

Por, përpjekjet e vonshme të Jacobsit nuk iu shpaguan, derisa juria vendosi për rezultatin 115-113, 115-113 në favor të Alvarezit.

Ndoshta pika më e fortë e Alvarezit në këtë meç ishin lëvizjet e shpejta, duke iu shmangur grushteve të kundërshtarit në mënyrë të jashtëzakonshme.

Momenti kur u nënvizua shpejtësia brilante e Alvarezit erdhi në rundin e katërt, derisa dy boksierët po luftonin kokë më kokë në qendër të ringut.

Jacobs tentoi jo më pak se 10 grushte brenda pesë sekondave, në kokë dhe trup, por Alvarez – befasisht – arriti t’i shmanget të gjithave.

Shikoni pamjet e mëposhtme. /Lajmi.net/

🥊 @Canelo going full Matrix against Daniel Jacobs by dodging 10 punches in five seconds. Untouchable 🔥pic.twitter.com/uFDLrKa23I

— GiveMeSport Boxing (@GMSBoxing) May 5, 2019