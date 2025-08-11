Shpat Kasapi u rrah në një dasmë, vjen reagimi i ish-gruas së tij: Zoti është i madh

Shpat Kasapi u rrah në një dasmë, vjen reagimi i ish-gruas së tij: Zoti është i madh Këngëtari i njohur Shpat Kasapi ka qenë i përfolur këto ditë, pas një incidenti që ndodhi gjatë një dasme ku ai ishte i ftuar për të performuar. Ai dyshohet se u rrah nga disa dasmorë në Shkabaj, pasi…

ShowBiz

11/08/2025 15:32

Shpat Kasapi u rrah në një dasmë, vjen reagimi i ish-gruas së tij: Zoti është i madh

Këngëtari i njohur Shpat Kasapi ka qenë i përfolur këto ditë, pas një incidenti që ndodhi gjatë një dasme ku ai ishte i ftuar për të performuar.

Ai dyshohet se u rrah nga disa dasmorë në Shkabaj, pasi siç u raportua këngëtari ishte vonuar për të performuar në dasmë.

Tani, ish-gruaja e tij, Selvija ka bërë një reagim në rrjete sociale. Ajo ka publikuar një InstaStory të shoqëruar me një mesazh:

“Nuk ka nevojë për hakmarrje sepse Zoti është më i madh, karma ekziston dhe njerëzit e shëmtuar nga brenda përfundojnë duke shkatërruar vetë jetën e tyre”.

Artikuj të ngjashëm

August 11, 2025

Teuta Selimi mezi i mban në duar paratë bakshish që mori në një dasmë

Lajme të fundit

Aktivizohet Xhelal Sveçla, urdhëron IPK-në ta hetojë përfshirjen...

Teuta Selimi mezi i mban në duar paratë bakshish që mori në një dasmë

Ofruan për dorëzani parcelë me dy objekte në...

Identifikohen dhe sekuestrohen armë në dy raste të...