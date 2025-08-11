Shpat Kasapi u rrah në një dasmë, vjen reagimi i ish-gruas së tij: Zoti është i madh
ShowBiz
Shpat Kasapi u rrah në një dasmë, vjen reagimi i ish-gruas së tij: Zoti është i madh
Ai dyshohet se u rrah nga disa dasmorë në Shkabaj, pasi siç u raportua këngëtari ishte vonuar për të performuar në dasmë.
Tani, ish-gruaja e tij, Selvija ka bërë një reagim në rrjete sociale. Ajo ka publikuar një InstaStory të shoqëruar me një mesazh:
“Nuk ka nevojë për hakmarrje sepse Zoti është më i madh, karma ekziston dhe njerëzit e shëmtuar nga brenda përfundojnë duke shkatërruar vetë jetën e tyre”.