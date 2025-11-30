Shpat Kasapi përcillet për në banesën e fundit Miq, familjarë dhe bashkëpunëtorë po e përcjellin për në banesën e fundit këngëtarin Shpat Kasapi. Kasapi vdiq më 26 nëntor në moshën 40-vjeçare pas një ataku kardiak. ShowBiz 30/11/2025 14:23 Miq, familjarë dhe bashkëpunëtorë po e përcjellin për në banesën e fundit këngëtarin Shpat Kasapi. Kasapi vdiq më 26 nëntor në moshën 40-vjeçare pas një ataku kardiak. Artikuj të ngjashëm November 30, 2025 Mes shumë të pranishmëve, varroset Shpat Kasapi në vendlindje November 30, 2025 “Zoti e shpërbleftë me parajsë”, Shpat Kasapi përcillet për në banesën... November 30, 2025 “Shpat, do ta bëjmë atë duet në botë tjetër”, përlotet Arif... November 30, 2025 Lamtumirat prekëse nga Big Mama, Adelina Tahiri e Blero: Do të... November 30, 2025 “Jeta ime”, bashkëshortja ia jep lamtumirën Shpat Kasapit November 30, 2025 “Amanetin tënd do ta ruaj”, fjalimi drithërues i motrës së Shpat Kasapit Lajme të fundit Zgjedhjet e 28 dhjetorit, KQZ tregon numrin e... Mes shumë të pranishmëve, varroset Shpat Kasapi në vendlindje Haradinaj: Më 28 dhjetor, mërgatë ju presim në... “Naimi e çeli xhamin, unë qëllova”, dëshmia tronditëse...