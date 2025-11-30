Shpat Kasapi përcillet për në banesën e fundit

Miq, familjarë dhe bashkëpunëtorë po e përcjellin për në banesën e fundit këngëtarin Shpat Kasapi.   Kasapi vdiq më 26 nëntor në moshën 40-vjeçare pas një ataku kardiak.

30/11/2025 14:23

Kasapi vdiq më 26 nëntor në moshën 40-vjeçare pas një ataku kardiak.

