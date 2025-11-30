“Shpat, do ta bëjmë atë duet në botë tjetër”, përlotet Arif Ziberi i “Elita 5” gjatë fjalimit të tij
Ceremonia mortore për këngëtarin e ndjerë Shpat Kasapi po mbahet sot në Pallatin e Kulturës në Tetovë, ku dhjetëra familjarë, miq, kolegë dhe artdashës janë mbledhur për t’i dhënë lamtumirën e fundit artistit që ndërroi jetë katër ditë më parë. Atmosfera në sallë është e rënduar nga dhimbja, ndërsa momentet më prekëse erdhën nga fjalimi…
ShowBiz
Ceremonia mortore për këngëtarin e ndjerë Shpat Kasapi po mbahet sot në Pallatin e Kulturës në Tetovë, ku dhjetëra familjarë, miq, kolegë dhe artdashës janë mbledhur për t’i dhënë lamtumirën e fundit artistit që ndërroi jetë katër ditë më parë.
Atmosfera në sallë është e rënduar nga dhimbja, ndërsa momentet më prekëse erdhën nga fjalimi i Arif Ziberit, anëtarit të grupit “Elita 5”.
I tronditur dhe me zërin që i dridhej nga lotët, Ziberi kujtoi Shpatin si një njeri të jashtëzakonshëm dhe një artist të dashur për publikun.
Gjatë fjalës së tij, ai u shpreh: “Unë jam i sigurt që Shpati gjendet në një botë shumë më të mirë se kjo, dhe i premtoj, Shpat, do të realizojmë atë duet në botën tjetër, të jesh i sigurt”.
Arkëmorti i Shpat Kasapit ishte mbuluar me flamurin kombëtar shqiptar, ndërsa nën tingujt e heshtjes, nëna dhe familjarët e tij po prisnin radhazi të gjithë ata që kishin ardhur për t’i shprehur ngushëllimet.
Shpat Kasapi u nda nga jeta më 26 nëntor, në moshën 40-vjeçare, si pasojë e një sulmi në zemër.
Varrimi i tij do të kryhet sot në orën 14:00 në varrezat e qytetit të Tetovës, vendlindja e tij.