Shpallet tender 25 milionë euro për furnizim me karburante për nivelin qendror dhe lokal Agjencia Qendrore e Prokurimit ka shpallur tender në vlerë mbi 25 milionë euro, për furnizim me karburante për nevoja të nivelit qendror dhe lokal, i ndarë në nëntë lote. Përmes këtij tenderi parashihet furnizimi me karburante për vetura, nxemje, gjenerator dhe rezerva për institucionet. Bazuar në njoftimin për kontratë që ka publikuar AQP në faqen…