Shpallen në kërkim tre të dyshuarit për tentim-vrasjen e djeshme në Pejë
Policia e Kosovës, ka njoftuar se kanë identifikuar tre të dyshuarit për tentim vrasjen që ka ndodhur dje në Pejë.
Me qëllim lokalizimin dhe arrestimin e tyre, Policia ka publikuar fotografinë dhe të dhënat e personave të kërkuar.
Personat e kërkuar janë:
· ARIAN (Misin) QELAJ i lindur me 20.06.1981 nё fsh. Maznik-Deçan.
· YLL (Arian) QELAJ i lindur me 29.07.2003 nё fsh. Maznik-Deçan.
· ALTIN ( Rifat) QELAJ i lindur me 01.10.2005 nё fsh. Maznik-Deçan.
Tё pandehurit kërkohen për veprën penale:
· Vrasje e mbetur në tentativë
“Policia e Kosovës kërkon nga qytetarët e Republikës së Kosovës që kushdo që ka informacion për vendndodhjen e personave të dyshuar në fotot e bashkangjitura, të lajmërojë Policinë e Kosovës apo të lajmërohet në stacionin më të afërt policor. Numrat e telefonit dhe adresat elektronike kontaktuese për të kontaktuar Policinë e Kosovës: – 192 dhe 080019999 (pa pagesë) – 039 432 327-Drejtoria Rajonale Pejë – E-mail adresa: [email protected]”, ka njoftuar Policia e Kosovës. /Lajmi.net/