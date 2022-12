Shota për Xhulin: Kjo e meriton mënyrën se si po sillet Stresi Xhuli dhe Stresi kanë pasur debate të forta me njëri-tjetrin. Xhuli në “Prime” të sontëm ka treguar se si janë njohur me Stresin, dhe si janë takuar para fillimit të “BBVK”, shkruan lajmi.net. Vajzat e tjera janë pyetur se si është sjellja e Stresit në raport me to. Ato thanë se ai sillet mirë me…