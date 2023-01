Shota: Juli deshi të lidhet me Getinjon, ai nuk u mor me të Ish-banorja e “Big Brother Vip Kosova” nuk ka ndalur komentet lidhur me banoren Juliana Nura me të cilën nuk shkuan aspak mirë derisa edhe kjo e fundit ishte pjesë e spektaklit. Këtë të diel në “Big Talk”, ajo tha se Juli vetëm e ka pritur që të futet një djalë si Atdheu, për t’iu vënë…