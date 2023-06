Shota flet sërish për Xhulin: Loja e problemet kanë mbaruar, por shoqe nuk do ta bëja kurrë

Shota vazhdon të flas edhe për Xhuli Nurën.

Aktorja nuk kishte raporte të mira brenda shtëpisë së “Big Brother VIP Kosova”, shkruan lajmi.net.

Shota ka folur në “Prive” për pushimet e përbashkëta me ish-banorët e tjerë, pjesë e të cilave ishte edhe Xhuli Nura.

Aktorja shqiptare theksoi se kur i është bërë ftesa nuk e ka ditur se do të jetë edhe modelja drenicase.

Megjithatë, ajo tha se loja dhe grindjet kanë përfunduar, por që nuk do e bënte shoqe asnjëherë.

“Kur më është bërë ftesa, nuk e kam ditur që do të jetë edhe Xhuli sepse do e kisha marrë më me qejf. Loja ka mbaruar edhe problemet kanë mbaruar, përlarjet kanë mbaruar, por shoqe s’do e bëja kurrë”, u shpreh mes tjerash ajo./Lajmi.net/