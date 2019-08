Shorti më i keq i mundshëm për Real Madridin në Champions

‘Los Blancos’ duke qenë në këtë vazo, mund të rrezikojnë për një grup shumë të vështirë në Ligën e Kampionëve për sezonin 2019/2020.

13 herë kampionët e Evropës, shumë lehtë mund të jenë në grup me Liverpoolin apo Manchester Cityn nga vazo A, me Interin nga vazo C dhe Lepizigun nga Vazo C.

Me një skuadër jo në formë të mirë dhe të përballur me shumë lëndime, në një grup të tillë, Real Madrid do të rrezikonte kalimin në fazën e eliminimit direkt.

Grupi më i vështirë për Real Madridin:

Liverpool ose Man City

Inter

RB Leipzig

/Lajmi.net/