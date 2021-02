Shorti i Europa League, kur dhe ku do të mbahet?

Shorti për 16 skuadrat më të mira në kaudër të Europa League do të mbahet nesër.

Shorti për përballjet e 16 skuadrave më të mira në kuadër të Europa League do të mbahet nesër, transmeton lajmi.net.

Nesër me 26 shkurt, në orën 13:00, do të mbahet shorti i cili do të përcaktojë duelet e 16 skuadrave më të mira.

Shorti do të transmetohet live në Nyom të Zvicrës nga UEFA./Lajmi.net/

Skuadrat që kanë siguruar kualifikimin tutje janë: