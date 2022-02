Shoqja e Kylie Jenner nuk i lë vend imagjinatës me veshjen e tejdukshme

Anastasia Karanikolaou e shfaqi plotësisht figurën e saj të famshme teksa u pa me një veshje të tejdukshme ndërsa po festonte në Los Angelos, transmeton lajmi.net.

Influencuesja – e cila njihet si Stassie – i la pak vend imagjinatës me një veshje jeshile me panele dhe printe zebra.

Veshja e pastër me një copë siguroi që të pasmet e saj të bollshme të theksoheshin dhe të shkëlqente me sytjena dhe tanga pa rripa. Stassie shtoi magjepsjen me një palë taka të zeza dhe me një çantë të vogël saten.

Stassie është shfaqur shumë herë në “Keeping Up With The Kardashians” dhe ka qenë mike me Kylie Jenner që kur ishte 13 vjeç.

Fama e saj është rritur pasi ish-shoqja më e mirë e Kylie, Jordyn Woods, u shmang nga familja pas akuzave se ajo puthi Tristan Thompson, të dashurin e atëhershëm të Khloe Kardashian.

Dalja e Stassie vjen pasi ajo ndezi spekulimet se Kylie Jenner e ka quajtur djalin e saj të porsalindur Angel.

Të dielën, 24-vjeçarja zbuloi në Instagram se kishte sjellë në jetë fëmijën e saj të dytë me partnerin Travis Scott, por ende nuk e ka bërë të ditur emrin.

Megjithatë, fansat e yllit besojnë se shoqja e saj më e mirë Stassie dhe nëna Kris Jenner e zbuluan aksidentalisht emrin pasi të dyja e quajtën të porsalindurin ‘engjëll’./Lajmi.net/