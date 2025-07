Shoqëria civile me thirrje të fundit: Të zhbllokohet Kuvendi sot, në ditën e fundit të afatit kushtetues

Organizatat e shoqërisë civile kanë reaguar sot, në ditën e fundit të afatit kushtetues për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, duke u bërë thirrje deputetëve që ta përdorin me përgjegjësi këtë mundësi të fundit për të zhbllokuar procesin dhe për të hapur rrugën e formimit të institucioneve të reja.

Sipas reagimit, dalja nga kriza politike është ende e mundur, por kërkon vullnet dhe lidership nga subjektet politike. Organizatat kërkojnë që partitë të intensifikojnë përpjekjet për arritjen e konsensusit përmes kompromisit dhe bashkëpunimit, raporton lajmi.net

Shoqëria civile thekson se kthimi në praktikën e votimit të hapur për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit është një hap kyç dhe i domosdoshëm për të kapërcyer bllokadën institucionale.

“Nëse dështon edhe kjo përpjekje, kriza aktuale vetëm sa do të thellohet, me pasoja të rënda politike, shoqërore dhe ekonomike për vendin”, thuhet në reagim, ku u bëhet thirrje liderëve politikë dhe çdo deputeti që të veprojnë me maturi dhe përgjegjësi në frymën e interesit publik./Lajmi.net/