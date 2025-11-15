Shoqata për Kërkim dhe Shpëtim trajnohet nga KFOR-i amerikan
Ekipi i Shoqatës për Kërkim dhe Shpëtim ka marrë pjesë në një trajnim të avancuar profesional të organizuar nga KFOR-i amerikan, me fokus në zhvillimin e aftësive të navigimit tokësor, leximit të hartave topografike dhe teknikave të mbijetesës në terren.
Gjatë këtij trajnimi intensiv, pjesëmarrësit patën mundësinë të thellojnë njohuritë në orientim me busull, identifikimin e elementeve topografike, si dhe planifikimin e lëvizjeve të sigurta në zona të panjohura. Programi përfshiu gjithashtu module praktike të mbijetesës, duke përfshirë menaxhimin e burimeve natyrore, gjetjen e pikave të sigurta, ndërtimin e strehimeve të përkohshme dhe procedurat bazë të sinjalizimit e komunikimit emergjent.
Nga shoqata u bë e ditur se ky trajnim ka rritur ndjeshëm profesionalizmin dhe gatishmërinë e ekipit për operim në kushte të ndryshme terreni, duke forcuar kapacitetet operative dhe bashkëpunimin me partnerët amerikanë të KFOR-it.
