Shoqata e të Burgosurve reagon ndaj ekspozitës për Masakrat, kërkon hetim nga Prokuroria e AKI: Duhet përgjegjësi institucionale
Shoqata e të Burgosurve Politike të Kosovës, ka reaguar lidhur me ekspozitën në Prishtinë, për Masakrat në Kosovë, për shkak të të dhënave të gabuara aty, duke u shprehur ‘’të indinjuar nga përdhosja publike e të kaluarës sonë’’, dhe, duke kërkuar përgjegjësi institucionale nga kuvendi.
Në komunikatë, po ashtu bëhet e ditur se kjo Shoqatë kërkon që ky rast të hetohet nga Prokuroria e Shtetit, departamenti për krime lufte dhe AKI’ja.
‘’ Në kohët tona kur “Lajmi i rremë” është bërë arma e përsosur e luftërave hibride, ky verpim i autorëve të ekspoozitës publike duhet të merr me seriozitet vëmendjen e organeve kopetente. Heshtja e Kuvendit të Kosovës, edhe pas gjithë këtij shqetësimi publik që ka shkaktuar ky veprim skandaloz e armiqësor, lë shumë për të kupuar apatinë ku kanë përfunduar institucionet tona.’’, thuhet në reagim.
Komunikata:
SHOQATA E TË BURGOSURVE POLITIKË E KOSOVËS
Prishtinë, 28 mars 2026
REAGIM PUBLIK
Të indinjuar nga përdhosja publike e të kaluarës sonë nga autorë dashakeqës ndaj të djeshmës sonë të lavdisme e të dhimbshme, nga shtrembërimi i asaj të vërtete, ku inkriminimi edhe i viktimave tona në “Masakrën e Dubravës” paska gjetur edhe njëherë deren e hapur nga institucionet tona të lëna në mëshirën e tenderomanisë (në rastin aktual Kuvendi i Kosovës), regojmë me gjithë forcën tone morale.
Kërkojmë përgjegjësi institucionale nga Kuvendi i Kosovës për miratimin e kësaj përmbajtjeje skandaloze, të cilën me plot gojën mund ta quajmë ndrëmarrje kriminale.
Kërkojmë nga organet ligjzbatuese: Prokurorisë së Shtetit, departamentit për krime lufte dhe AKI-së, të fillojnë procedurën hetimore për të nxjerrur para ligjit dhe për të skeduar autorët.
Veprimet e tilla, që i vëjnë në kurriz popullit tonë, përmes shtermbërimit të historisë financuar e miratuar nga vet institucionet tona, nuk janë gjë tjetër veç se ujë në mullirin e Serbisë.
Recidiviteti i autorëve, nuk mund e nuk duhet të shihet skandal i ardhur nga kinse pakujdesia apo ndonjë gabim teknik i rrjedhur.
Në kohët tona kur “Lajmi i rremë” është bërë arma e përsosur e luftërave hibride, ky verpim i autorëve të ekspoozitës publike duhet të merr me seriozitet vëmendjen e organeve kopetente.
Heshtja e Kuvendit të Kosovës, edhe pas gjithë këtij shqetësimi publik që ka shkaktuar ky veprim skandaloz e armiqësor, lë shumë për të kupuar apatinë ku kanë përfunduar institucionet tona.
Me shpresen se thirrjet tona nuk do të bien në vesh të shurdhër: kërkojmë edhe anulimin e menjëhereshën të ekspozitës në fjalë dhe heqjen fizike nga shesh.