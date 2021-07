Shoqata e Gastronomëve thotë se policia ka intervenuar mbrëmë kundërligjshëm në disa klube

Gastronomët përmes njoftimit për medie thonë se në këto intervenime të policisë, masat e njerëzve u shpërndanë në mënyrë të padrejtë.

“Mbrëmë në disa lokale të natës në Komuna të ndryshme në Kosovë, janë vërejtur disa intervenime të kundërligjshme të policisë, duke i shpërndarë masat e njerëzve në mënyrë të padrejtë.

Vendimi i miratuar në Mbledhjen e fundit të Qeverisë, përkatësisht atij me Nr. 19/19, është publikuar dje në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës. Me publikimin e një Vendimi në Gazetë Zyrtare, automatikisht lejohet veprimtaria e bizneseve afariste në pajtim me Vendimin që është marrë.Vlen të theksohet se në këtë Vendim, përveç punës së gastronomisë që është ndryshuar, ku të premtën dhe të shtunën është mundësuar orari i punës deri në ora 12:00 të mbrëmjes, është mundësuar edhe funksionimi i Klubeve të Natës deri në ora 1:00 pas mesnate, ku nuk ka kufizim për asnjë ditë të javës”, thuhet ndër të tjera në reagim.

Shoqata e Gastronomëve në reagim thotë se është e padrejtë kjo fushatë që ndodhi, sidomos mbështetur në faktin që ky nënsektor nuk ka operuar që 1 vit e 5 muaj.

“Është e padrejtë kjo fushatë që ndodhi, sidomos mbështetur në faktin që ky nënsektor nuk ka operuar që 1 vit e 5 muaj, duke bërë kompromis të jashtëzakonshëm, e duke vuajtur pasojat e pandemisë më së shumti.