Shokuese në Istog, 54 vjeçari kapet me një 12 vjeçare në motel

Një rast i rëndë ka ndodhur në qytetin e Istogut. Kjo pasi që Policia e Kosovës ditën e djeshme rreth orës 14:10 minuta ka arrestuar një person. Burime të Indeksonline mësojnë se është arrestuar një 54-vjeçar pasi që i njëjti dyshohet se është kapur në një motel me një vajzë të moshës së mitur(12 vjeçare).…

Lajme

30/01/2026 08:44

Një rast i rëndë ka ndodhur në qytetin e Istogut.

Kjo pasi që Policia e Kosovës ditën e djeshme rreth orës 14:10 minuta ka arrestuar një person.

Burime të Indeksonline mësojnë se është arrestuar një 54-vjeçar pasi që i njëjti dyshohet se është kapur në një motel me një vajzë të moshës së mitur(12 vjeçare).

Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje

Artikuj të ngjashëm

January 30, 2026

Gërmime në Skenderaj, gjenden eshtra që dyshohet se i përkasin të...

January 30, 2026

U tregua “kapadai” në internet, arrestohet një person në Istog që...

Lajme të fundit

Shpërthen në zhveshtoren e Real Madridit – Mbappe...

Gërmime në Skenderaj, gjenden eshtra që dyshohet se...

U tregua “kapadai” në internet, arrestohet një person...

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Kosovës mirëpret...