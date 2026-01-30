Shokuese në Istog, 54 vjeçari kapet me një 12 vjeçare në motel
Një rast i rëndë ka ndodhur në qytetin e Istogut.
Kjo pasi që Policia e Kosovës ditën e djeshme rreth orës 14:10 minuta ka arrestuar një person.
Burime të Indeksonline mësojnë se është arrestuar një 54-vjeçar pasi që i njëjti dyshohet se është kapur në një motel me një vajzë të moshës së mitur(12 vjeçare).
Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje