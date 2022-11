Shokon Angelina Jolie, rrëfen se kishte punësuar vrasës me pagesë për ta vrarë veten

Aktorja, 47 vjeçe, ka qenë gjithnjë hapur për të shpalosur çështjet e saj të shëndetit mendor gjatë gjithë jetës së saj, duke përfshirë në karrierën e saj të hershme një moment kur ajo kishte mendime aq vetëvrasëse sa ndjeu nevojën të punësonte një vrasës me pagesë për t’ia marrë jetën, shkruan Lad Bible.

Sipas raportimeve, ylli i “Lara Croft: Tomb Raider” tentoi për herë të parë vetëvrasje në moshën 19-vjeçare. Por kur ajo mbushi 22 vjeç, ajo hartoi një plan për t’i dhënë fund jetës së saj në një mënyrë që familja e saj do të ishte në gjendje ta kuptonte më mirë, ose kështu mendonte ajo, duke punësuar një vrasës me pagesë për ta vrarë.

Në një intervistë me The Face, Jolie shpjegoi se si faji ishte një nga faktorët përcaktues në shqyrtimin e kërkimit të një pale të tretë për të kryer vdekjen e saj.

Ajo tha për median: “Nuk janë aq të vështirë për t’u gjetur vrasësit me pagesë në New York”.

“Sado çmenduri që tingëllon, mendoj se shumë njerëz e konsiderojnë vetëvrasjen kur janë të rinj”, tha Jolie.

Ajo vazhdoi: “Isha shumë e vetëdijshme se kaq shumë njerëz rreth meje, si nëna ime, do të ndiheshin sikur nuk kishin bërë mjaftueshëm nëse do t’ia kisha marrë vetes jetën time”.

“Pra, zgjidhja ime për këtë ishte nëse dikush tjetër do të më kishte marrë jetën – si në një lloj ‘grabitje’ – atëherë do të ishte vrasje dhe nuk do të bënte që të tjerët të përjetonin zhgënjim”.

Aktorja ia doli deri në autorizimin e kontraktorit vrasës, por çuditërisht, ishte vetë vrasësi që e bindi Jolien të mos ia merrte vetes jetën duke përdorur metodën jo-ortodokse.

Ajo tha: “Ai ishte një person mjaft i mirë dhe më pyeti nëse mund të mendoja për këtë dhe ta telefonoja përsëri pas dy muajsh”.

“Diçka ndryshoi në jetën time dhe kuptova se do ta bëja këtë”, pranoi Jolie.

Beteja e aktores me shëndetin mendor nuk mbaroi kur ajo vendosi të anulonte rezervimin e saj me vrasësin me pagesë, por ajo ka qenë në gjendje të adresojë diagnozën e saj të çrregullimit të stresit post-traumatik (PTSD) në momentet e fundit.

Vitin e kaluar, ylli i “Eternals” tha për The Times: “Kam pasur një jetë shumë të bekuar, por kam pasur sfidat e mia. Kam pasur PTSD”.

“Ju shpesh ndjeni atë ndjenjën e të qenit i thyer dhe të pyesni veten se çfarë jeni në gjendje të bëni, dhe duke u shqetësuar se nuk jeni në gjendje të jeni mjaftueshëm për të mbrojtur dhe për t’u kujdesur për ata që doni”.