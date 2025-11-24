“Shok, sigurisht kryhet nesër”- Prokurorja tregon për kontaktet që kishin Naim Murseli e Granit Plava në “WhatsApp”
Gjykatën Themelore në Prishtinë, në gjykimin ndaj Naim Murselit, Kushtrim Kokallës dhe Granit Plavës, seanca e së hënës vazhdoi me propozimin e provave për administrim nga prokurorja Javorka Perlinçeviq. Prokurorja Javorka Perlinçeviq ka propozuar që në shqyrtim gjyqësor të administrohen të gjitha provat e mbledhura gjatë hetimi. Provat që ajo përmendi ndër tjera janë: Raporti…
Prokurorja Javorka Perlinçeviq ka propozuar që në shqyrtim gjyqësor të administrohen të gjitha provat e mbledhura gjatë hetimi.
Provat që ajo përmendi ndër tjera janë: Raporti i bastisjes më 1 dhjetor 23 tek të dyshuarit Murseli, Plava e Kokalla. Po ashtu, vërtetimin për konfiskim të përkohshëm, raportin informues nga vendi i ngjarjes, raporti i Agjencisë së Kosovës për Forenzikë, ekspertiza balistike e armës, raporti i autopsisë, raporti preliminar për telefonat e të akuzuarve, raporti analitik përfundimtar për analizimin e video-incizimit, raporti informues për transaksionet bankare nga banka të ndryshme.
Gjithashtu, propozoi të administrohen dy CD për raportet nga kompania për thirrjet telefonike nga telefonat e të akuzuarve Plava dhe Kokalla, që kanë qenë të disponueshme pasi sipas saj, dihet që dy telefona të Naim Murselit dhe tani të ndjerës Liridona kanë humbur atë natë në mënyrë misterioze.
Sipas prokurores, në rrjetin social Whatsapp janë gjetur kontaktet ndërmjet Granit Plavës dhe Naim Murselit, dhe sipas provave të gjetura, ato kontakte kanë filluar të zhvillohen nga 23 nëntori 2023 rreth orës 18:33 dhe kanë vazhduar me ditë të tëra deri më 24, 27, 28 nëntor 2023 dhe në datën kur ndodhi vrasja më 29 nëntor 2023.
Prokurorja theksoi se më 28 nëntor 2023, në orën 19:41, i pandehuri Murseli ka dërguar një mesazh tek Plava, ku shkruan “shok, sigurisht kryhet nesër…”.
Më tej, prokurorja tha se kishte vazhduar thirrja me telefon dhe se e fundit mes tyre ishte në Whatsapp më 29 nëntor 2023 në orën 19:01, ku kanë biseduar 28 sekonda. Tha se duke shikuar video-incizimet, kjo është koha kur Murseli në njërën anë me familje dhe në anën tjetër Plava në anën tjetër kanë qenë në të njëjtin restaurant.
Perlinçeviq theksoi se më pastaj, Plava kishte paguar llogarinë dhe ka dalë nga restoranti. Tha se kanë vërtetuar se ndihet edhe e shtëna, por nuk dëgjohet qartë dhe se për këtë kanë bërë ndarje dhe e kanë vetëm zhurmën e të shtënës që përputhet me atë që në vendin e ngjarjes gjatë vrasjes së tani të ndjerës është shkrepur një plumb dhe është gjetur gëzhoja.
Andaj, prokurorja i propozoi Gjykatës që të vazhdojnë me administrimin e këtyre provave.
Ndërkaq, përmendi se si Plava kishte hyrë në veturë dhe i kishte pritur Murselin dhe familjen e tij dhe kishte filluar t’i përcjellë deri në vendin e ngjarjes.
Për shkak të problemeve teknike, sesioni i paradites u ndërpre dhe pritet të vazhdojë nga ora 13:10.