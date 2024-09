Shok në Gjermani, 29 vjeçari shqiptar futet me thikë të madhe në stacion për të vrarë policë, thërret “Allahu Akbar” Një 29 vjeçar shqiptar ka terrorizuar sot qytetin Linz am Rhein të Gjermanisë pasi me një thikë të madhe është futur në stacion të Policisë dhe ka kërkuar të vrasë policë gjerman. Siç raportojnë mediat gjermane, 29 vjeçari në vazhdimësi ka thirrur “Allahu Akbar” dhe ka dashur që të vrasë policët në stacion duke tundur…