Shok dhe konfuzion ndërsa Spanja përpiqet të gjejë përgjigje pas aksidentit vdekjeprurës të trenit
Aksidenti i trenit me shpejtësi të lartë të dielën në Spanjën jugore, më i keqi në më shumë se një dekadë, ka qenë një tragjedi shkatërruese për vendin, me humbjen e të paktën 42 jetëve.
Dhe mes pikëllimit, shumë po pyesin se çfarë mund të ketë shkaktuar një dështim të tillë në një nga sistemet hekurudhore më të admiruara të Evropës.
Komisioni hetimor hekurudhor CIAF ka filluar të analizojë pse një tren që udhëtonte në veri nga Malaga doli nga shinat në një pjesë të drejtë të rrugës, duke shkaktuar përplasjen e tij me një tren që po vinte përballë, i cili gjithashtu doli nga shinat, ka raportuar BBC, transmeton Gazeta Express.
Qeveria spanjolle e ka përshkruar aksidentin si “jashtëzakonisht të çuditshëm”.
Tre trupa që tashmë gjendeshin në rrënojat u gjetën të martën pasdite, dhe një viktimë e 42-të u gjet gjithashtu në vendin e përplasjes pranë Adamuz.
Tronditja e ndjerë në këtë qytet të qetë është përkeqësuar nga konfuzioni se si një linjë hekurudhore që funksiononte në mënyrë efikase për kaq gjatë dështoi papritur.
Pas inaugurimit të saj në vitin 1992, rrjeti hekurudhor me shpejtësi të lartë i Spanjës, ose AVE, u pa si një simbol i modernizimit të vendit. I ndërtuar me fondet e BE-së, ai ofroi një sistem transporti të teknologjisë së fundit që ishte i shpejtë, efikas dhe i sigurt.
Një dalje nga shinat pranë Santiago de Compostela në vitin 2013 që vrau 80 persona nuk ishte pjesë e rrjetit AVE, megjithëse ai tren po udhëtonte me shpejtësi të lartë. Përplasja e së dielës, megjithatë, ndodhi në rrugën më të vjetër AVE, atë që lidh Madridin me Andaluzinë.