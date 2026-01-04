Shoferja godet shtyllën në qendër të Mitrovicës, ka të lënduar
Një aksident ka ndodhur gjatë pasditës së sotme në qendër të qytetit të Mitrovicës. Sipas pamjeve të publikuara, vërehet se një veturë ka goditur një shtyllë. Si pasojë e aksidentit, ka edhe persona të lënduar. Autoambulanca ka arritur në vendin e ngjarjes dhe të lënduarit janë duke u trajtuar. Më poshtë mund të shihni pamjet.
Lajme
Një aksident ka ndodhur gjatë pasditës së sotme në qendër të qytetit të Mitrovicës.
Sipas pamjeve të publikuara, vërehet se një veturë ka goditur një shtyllë.
Si pasojë e aksidentit, ka edhe persona të lënduar.
Autoambulanca ka arritur në vendin e ngjarjes dhe të lënduarit janë duke u trajtuar.
Më poshtë mund të shihni pamjet.