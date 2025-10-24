Shoferit të postës iu grabitën mbi 10 mijë euro në autostradën “Ibrahim Rugova”
Një grabitje e armatosur ka ndodhur sot në autostradën “Ibrahim Rugova”, në afërsi të fshatit Duhël.
Cak i grabitje ka qenë një automjet i cili kryente shërbime postare.
Sipas zëdhënësit të policisë në Prizren Shaqir Bytyqit, shoferit iu grabitën hiç më pak se 10 mijë e 150 euro.
Lidhur me rastin ende nuk ka persona të arrestuar, kurse organet e rendit dhe të drejtësisë po vazhdojnë ndërmarrjen e veprimeve hetimore në terren./Lajmi.net/