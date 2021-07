Shoferi që humbi jetën në aksidentin tragjik në Kroaci, ka lënë pas bashkëshorten dhe tre djem

Sylmetaj ishte 46 vjeçar dhe ka lënë pas vetës bashkëshorten dhe tre djemtë e tij.

Vëllai i tij, Ilir Sylmetaj, Naseri gjatë sezonit të verës kishte udhëtuar në relacionin Kosovë-Gjermani dy herë në javë, kurse jashtë sezonit vetëm një herë.

“Vëllai në kompaninë ku ka ndodh aksidenti ka punuar që 1 vit[…]Po të gjitha i kanë respektuar me pushime, me ligje sa i përket një punëtori të gjitha i ka pasur në rregull[…]Mesa e di unë ky e ka pasur dy herë në javë me shku gjatë sezonit, jashtë sezonit ka shkuar një herë në javë”, thotë ai.

Ai shpjegon për KosovaPress se lajmin për ngjarjen tragjike e morën nga agjencia ku punonte i vëllai, e që thotë se ishte një lajm tronditës për ta si familje.

“Na jemi informuar përmes agjencionit, ora ka qenë 8 e gjysmë e mëngjesit, na ka tronditur lajmi, jo vetëm për vëllain tonë por na ka tronditur lajmi gjithë tragjedia që ka ndodhur, i shpreh ngushëllime të gjitha atyre familjeve që e kanë humbur, ata që janë të lënduar u uroj shërim. Dashtë Zoti të jetë hera e fundit ky aksident, të jetë i fundit për kombin tonë mos të përjetojmë më kësi mërgimtarët”, thotë Sylmetaj.

Që nga dje, ai tregon se shtëpinë e tyre e kanë vizituar shumë familjarë e qytetarë të Gjakovës për të shprehur ngushëllime. Megjithatë, ai thotë se ende nuk e dinë se kur do të bëhet varrimi për shkak se trupi i të ndjerit nuk ka arritur ende në Kosovë.

“Shumë kanë ardhur qytetarë, nuk e kemi përcaktuar të pamën se ende nuk e dimë trupi kur do të vije, nuk mund të them kurrgjë për momentin sa do të jetë e pamja për shkak se nuk e kemi trupin hala, nuk kemi ndonjë informacion kur do të vijë trupi”, shprehet ai.

Ditën e diel, në një aksident në Kroaci kanë mbetur të vdekur 10 bashkatdhetarë, të cilët ishin nisur për pushime tek familjet e tyre në Kosovë. Shumë nga udhëtarët mbetën të lënduar, teksa trupat e personave të pajetë pritet që të vijnë në vend.