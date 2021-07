Sveçla ka folur edhe për rastin e shoferit të autobusit i cili tanimë është i arrestuar.

Ai ka thënë se ndonëse Kosova s’ka marrëveshje ekstradimi me Kroacinë, do të tentohet që me anë të një marrëveshjeje të veçantë, shoferi të ekstradohet në Kosovë dhe gjykimi të bëhet këtu.

“Do të shohim për një marrëveshje të veçantë, nuk mund të premtoj asgjë, por angazhimi ynë është në atë drejtim”, tha Sveçla para gazetarëve. /Lajmi.net/