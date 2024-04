Shkurte Fejza njofton adhuruesit e këngës së saj: Për nder të 50 vjetorit të karrierës do të organizojë 2 koncerte madhështore Këngëtarja Shkurte Fejza njofton mbështetësit e muzikës së saj, që do të mbajë dy koncerte, njërën në Kosovë dhe tjetrin në Shqipëri për nder të 50 vjetorit të saj në skenë. Më anë të një statusi në Facebook, ajo ka thënë që më datën 8 Qershor do ta mbajë koncertin në Pallatin e Sporteve në…