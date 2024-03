Shkurte Fejza, flet për situatën e krijuar me Shefqet Krasniqin: Nuk e kam parë të arsyeshme për të reaguar

Shkurte Fejza, për herë të parë ka folur për deklaratën e bujshme të Shefqet Krasniqit.

Ajo ka treguar që i ka ardhur keq për fjalët e hoxhës, shkruan lajmi.net.

“Kur ka ndodh kjo, me të thënë të drejtën kam qenë në një vikend në Itali e më pas në Bruksel dhe nuk kam ditur gjë, derisa erdhëm në hotel për të pushuar. Pastaj e thirra Hajrushin [bashkëshortin] dhe u informova për këtë; më erdhi keq”, u shpreh këngëtarja.

Shkurte Fejza, është shprehur gjithashtu së nuk e ka parë të arsyeshme të reagonte.

“Sivjet po e festoj 50-vjetorin e karrierës dhe këto 50 vjet e mia të karrierës sime nuk kanë qenë fushë me lule. Disa herë u morën me mua, por unë kam zgjedhur të mos përgjigjem, unë kam punën time dhe politikën time që e bëjë që 50 vjet me këngët e mia dhe asnjëherë nuk e kam parë të arsyeshme për të reaguar. Me pas qenë këtu, sigurisht as Hajrushi nuk do të reagonte”, ka shtuar më tej Shkurta./Lajmi.net/