Shkurte Fejza dhe Arif Vladi nesër këndojnë në protestën kundër Gjykatës Speciale

Nesër në Tiranë pritet të mbahet protesta me moton “Drejtësi për Çlirimtarët”. Pritet pjesëmarrje masive, dhe 60 autobusë veç nga Kosova. Përveç fjalimeve nesër pritet të këndojnë edhe Shkurte Fejza e Arif Vladi. Dy zëra që mobilizuan popullin për luftën për çlirim. Protesta mbahet nga ora 17:00.

ShowBiz

16/10/2025 19:22

