Shkurta ‘shpërthen’ ndaj Labinotit: Më ka quajtur të degjeneruar
ShowBiz
Debati mes Labit dhe Shkurtes ka vazhduar edhe në Primen e katërt të Bir Brother VIP Kosova 4.
Shkurta tha se Labi e kishte nisur punën e përplasjeve me të ende pa hyrë brenda shtëpisë më të madhe në vend.
Banorja e akuzon këngëtarin se e ka quajtur të degjeneruar derisa ajo ka qenë duke folur për nënën e vet dhe këtë çështje e sheh ofenduese.
“Më ka quajtur edhe të degjeneruar”, ka thënë Shkurta.