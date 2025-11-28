Shkurta ‘shpërthen’ ndaj Labinotit: Më ka quajtur të degjeneruar

Debati mes Labit dhe Shkurtes ka vazhduar edhe në Primen e katërt të Bir Brother VIP Kosova 4. Shkurta tha se Labi e kishte nisur punën e përplasjeve me të ende pa hyrë brenda shtëpisë më të madhe në vend. Banorja e akuzon këngëtarin se e ka quajtur të degjeneruar derisa ajo ka qenë duke…

ShowBiz

28/11/2025 22:04

Debati mes Labit dhe Shkurtes ka vazhduar edhe në Primen e katërt të Bir Brother VIP Kosova 4.

Shkurta tha se Labi e kishte nisur punën e përplasjeve me të ende pa hyrë brenda shtëpisë më të madhe në vend.

Banorja e akuzon këngëtarin se e ka quajtur të degjeneruar derisa ajo ka qenë duke folur për nënën e vet dhe këtë çështje e sheh ofenduese.

“Më ka quajtur edhe të degjeneruar”, ka thënë Shkurta.

YouTube player

 

Artikuj të ngjashëm

November 28, 2025

Olta Gixhari: Elijona dhe Toney kanë kimi mes vete

November 28, 2025

Romanca e Kylie dhe Timothée shfaqet në “The Kardashians” pas thashethemeve...

November 28, 2025

‘Sa dhjetë shqiptare,’ familja e Sasës me reagim publik për deklaratën...

November 28, 2025

“E kam pasur gjyshen serbe që i ka paluar 10 shqiptare”,...

Lajme të fundit

Olta Gixhari: Elijona dhe Toney kanë kimi mes vete

Fillon renditja e Topit të Artë për vitin...

Vasfije Krasniqi me mesazh emocional: S’dua varrim tradicional,...

Policia e Kosovës paralajmëron për e-maile të rreme:...