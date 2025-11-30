Shkurta përplaset me Elijonën me tone të ashpra: Dukesh si engjëll, por nuk je
ShowBiz
Atmosfera në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova u nxe sot nga një debat i fuqishëm mes Shkurtës dhe Elijonës.
Tensioni mes dy banoreve u ngrit brenda pak minutash, pasi Shkurta e akuzoi Elijonën se e kishte ofenduar dhe e kishte lënduar me një koment që, sipas saj, ishte i papranueshëm.
E irrituar dhe e mbushur me emocione, Shkurta i kërkoi sqarime Elijonës, duke theksuar se ndihej e nënçmuar nga fjala që kishte dëgjuar prej saj.
“Nuk dua të flas vetëm me ty, ti dukesh si engjëll, por nuk je engjëll, pse ma ke thënë atë fjalë”, tha ajo me ton të prerë.
Shkurta shtoi se nuk kishte marrë asnjë kërkimfalje, pavarësisht se, sipas saj, nuk i kishte thënë asnjë fjalë të keqe Elijonës më parë.
“As nuk më tha më fal. Unë asnjë fjalë nuk ia kam thënë kësaj, pse ma ke thënë? Erdhi duke qeshur dhe më tha po dukesh si ‘Pena’ e Amerikës”, u shpreh ajo, duke treguar momentin që e kishte prekur më së shumti.
E vënë nën presion, Elijona u përpoq ta zbusë situatën dhe i kërkoi falje Shkurtës, duke sqaruar se komenti i saj nuk kishte qëllim ofendues.
“Në gjermanisht ajo fjalë tingëllon ndryshe, ajo fjalë është hajgare në Gjermani. E shqip tingëllon ndryshe”, tha Elijona, duke theksuar se gjithçka ishte keqkuptuar.