Shkupi sot, qyteti më i ndotur në Evropë

Shkupi sot është renditur i pari ndër qytetet më të ndotura në Evropë. Sipas listës së publikuar nga kompania zvicerane “IQ Air”, me një nivel mesatar të ndotjes prej 101, Shkupi zë vendin e parë në Evropë dhe vendin e 21-të në botë, teksa pasohet nga Amsterdami dhe Sarajeva. Masat e Qeverisë për mbrojtjen e…

Lajme

21/12/2025 16:19

Shkupi sot është renditur i pari ndër qytetet më të ndotura në Evropë.

Sipas listës së publikuar nga kompania zvicerane “IQ Air”, me një nivel mesatar të ndotjes prej 101, Shkupi zë vendin e parë në Evropë dhe vendin e 21-të në botë, teksa pasohet nga Amsterdami dhe Sarajeva.

Masat e Qeverisë për mbrojtjen e popullatës nga ndotja, vazhdojnë të jenë në fuqi, sipas të cilave, të gjithë punëdhënësve u rekomandohet që t’i lirojnë nga obligimet e punës gratë shtatzëna, personat mbi 60 vjeç, si dhe qytetarët me astmë kronike, ata që kanë kaluar infarkt të zemrës ose goditje në tru, pavarësisht moshës.

Artikuj të ngjashëm

December 21, 2025

Kryediplomatja shqiptare vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut, pritet nga zyrtarët...

December 21, 2025

Aksidenti në autostradën Beograd – Nish, imami që i njohu viktimat...

Lajme të fundit

Kryediplomatja shqiptare vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut,...

Aksidenti në autostradën Beograd – Nish, imami që...

Dyshimet se gaboi emrin e të eleminuarit, reagon e revoltuar Jonida: U bë boll

Testohen kapacitetet e mbrojtjes ajrore të Policisë së...