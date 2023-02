Shkupi merr një vendim interesant, do të luajë me fanella të zeza për shkak të viktimave të tërmetit në Turqi Skuadra nga Maqedonia e Veriut, FC Shkupi ka marrë një vendim tejet interesant në lidhje me viktimat e tërmetit në Turqi dhe Siri. Kampioni aktual do të luaj tërë pjesën tjetër të sezonit me fanellat e zeza, duke u solidarizuar në këtë mënyrë me njerëzit e prekur nga tërmeti, shkruan Lajmi.net Këtë e bën të…