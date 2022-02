Shkrumb e hi: Pamje të tankeve ruse të djegura në Ukrainë

Në Twitter është publikuar një video e cila tregon mjete ushtarake të Federatës Ruse të bëra shkrumb e hi nga forcat ukrainase, shkruan lajmi.net.

The governor of the Nikolaev area showed video of the burned armored vehicles of the Russian Federation. #Ukraine #Kiev #RussianArmy #UkraineRussiaWar #Bayraktar pic.twitter.com/VfNJl8JnoU

