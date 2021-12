“Shkriu bora doli dielli”, aktori shqipar bën komentin epik për Donaldin dhe Borën

Përveç tjerash, moderatori e ngacmoi paksa edhe për programin Big Brother, shkruan lajmi.net.

I pyetur për spektaklin, Albano tha se të gjithë konkurrentët e acarojnë dhe këtu u ndal edhe tek lidhja e Donaldit dhe Beatrixë.

“Të gjithë më acarojnë, Ilir Shaqiri, Donaldi, Beatrixi, Monika Lubonja…të gjithë, mos harrova ndonjë se i ngelet hatri. 40 veta me një shtëpi aty, iu ngjitën Donaldit po ky si vete me Beatrixën, po lëre njeriun të fusi tollumbin në shërbet. Ça keni ju? E pret Bora jashtë, po shkriu bora pra, doli dielli, ça do bëjmë tani”, tha aktori.

Pastaj, Olsi iu përgjigj duke i treguar se janë duke xhiruar. “E di i them me koshiencë unë këto, mbaj përgjegjësi”, ia ktheu Albano./Lajmi.net/