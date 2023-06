“Shkrihet akulli”, Kurti flet me Blinken: U pajtuan që të kenë komunikim për hir të paqes, sigurisë dhe normalizimin e raporteve me Serbinë Zyra e kryeministrit me një komunikatë për media ka njoftuar se sot Sekretari amerikan i shtetit, Anthony Blinken ka telefonuar kryeministrin Albin Kurti. Blinken dhe Kurti kanë folur për disa tema. Kurti e ka njoftuar sekretarin amerikan edhe për takimin e Brukselit që kishte pak ditë më parë. Njoftimi i plotë nga Qeveria: Sot pasdite,…