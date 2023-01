Shkrepet 11 herë me revole në Malishevë, policia jep detaje për rastin Dje në Malishevë, afër parkingut të stadiumit të qytetit është raportuar për të shtëna me armë zjarri. Policia e Kosovës ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka hasur në 11 gëzhoja të kalibrit 9mm, që dyshohen se janë të armës me gas, shkruan lajmi.net. Në lidhje me rastin policia nuk ka raportuar se është…