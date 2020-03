Shkon në 684 numri i rasteve të koronavirusit në Gjermani

Instituti “Robert Koch” njoftoi se numri i rasteve të reja në 24 orët e fundit u rrit për 45 persona, shumica prej të cilave u regjistruan në pjesën perëndimore dhe jugore të Gjermanisë.

Numri i përgjithshëm i të infektuarve tashmë është dhjetë herë më i madh se para një jave. Më 29 shkurt, në Gjermani ishin konfirmuar vetëm 66 persona të infektuar, shkruan “Reuters”, transmeton Gazeta Express.

Duke qenë vendi me popullsinë më të madhe në Evropë, Gjermania ndodhet në vendin e dytë në listën e shteteve me më së shumti persona të infektuar me koronavirus, pas Italisë. Deri më tani, nuk është raportuar për asnjë vdekje nga virusi.