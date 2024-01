Shkon në 55 numri i të vdekurve nga tërmeti në Japoni

Përpjekjet e shpëtimit vazhdojnë në Japoni pasi 55 persona humbën jetën në një tërmet të fuqishëm që goditi vendin në ditën e Vitit të Ri.

Shtëpitë u shembën, ndërtesat morën flakë dhe rrugët u dëmtuan shumë, duke penguar punën e shërbimeve të shpëtimit, shkruan BBC.

Epiqendra e tërmetit 7.6 ballë ishte gadishulli Noto, në Japoninë qendrore, transmeton lajmi.net.

Kryeministri japonez, Fumio Kishida, tha se shërbimet e urgjencës ishin të kufizuara në një “garë me kohën” për të shpëtuar të mbijetuarit.

Të martën, Kishida tha gjithashtu se rreth 3,000 shpëtimtarë po përpiqeshin të arrinin në ndonjë pjesë të gadishullit Noto. Filmimet me helikopterë treguan shumë zjarre dhe dëmtime të mëdha në ndërtesa dhe infrastrukturë. Qyteti i Wajima, në skajin verior të Noto, është shkëputur nga rrugët tokësore.

Ushtria japoneze ka shpërndarë furnizime, përfshirë ushqime, ujë dhe batanije për ata që u është dashur të lirojnë shtëpitë e tyre. Qeveria e vendit ka thënë se 57,360 njerëz duhej të evakuoheshin.

Dhjetëra mijëra vakte po shpërndahen në të gjithë rajonin e prekur.

Pasgoditjet vazhduan gjatë të hënës dhe të martës. Sekretari kryesor i kabinetit të Japonisë, Yoshimasa Hayashi, paralajmëroi njerëzit që të “jenivigjilent” për tërmete të tjera “me një intensitet deri në 7” në javën e ardhshme.

Ishikawa, 155 km (96.3 milje) në jug të gadishullit Noto, përjetoi një tërmet 4.9 të martën pasdite.

Paralajmërimet e mëdha për cunami të dhëna nga qeveria japoneze të hënën, ranëmë vonë. Deri të martën, të gjitha këshillat për cunami u larguan përgjatë Detit të Japonisë, që do të thotë se nuk kishte më rrezik për një ngjarje të tillë.

Banorët e zonës së prekur të Japonisë kanë ndarë përvojat e tyre nga tërmeti i cili zgjati disa minuta.

Një banor 82-vjeçar i Nanaos, Toshio Iwahama, tha për BBC se shtëpia e tij prej druri ishte shembur pjesërisht. Ai tha se pavarësisht se ka jetuar nëpër tërmete të shumta, ai kurrë nuk kishte përjetuar lëkundje të kësaj magnitude.

Britanikja Emma Ward, 41 vjeçe, e cila ishte me pushime me ski në fshatin turistik Hakuba, tha se tërmeti kishte goditur “pa paralajmërim”, duke e shtyrë grupin e saj të strehohej nën një tavolinë në një kafene. Ajo tha për BBC se intensiteti i lëkundjeve bëri që njerëzit të largoheshin tërësisht nga ndërtesa, tha ajo. “Pjesa më e keqe gjatë tërmetit ishte të mos dije se sa intensiv do të bëhej. Është një përvojë shumë e frikshme,” tha zonja Ward.

Shumë thanë gjithashtu se tërmeti u kujtoi atyre tërmetin dhe cunamin shkatërrues të vitit 2011 që vrau 18,000 njerëz dhe shkaktoi një aksident në një central bërthamor në Fukushima.

Në një incident që nuk lidhet me tërmetin, një aeroplan i Japan Airlines mori flakë të martën teksa u përplas me një avion të rojes bregdetare në rrugën e tij për të ofruar ndihmë nga tërmeti në aeroportin Haneda të Tokios.

Pesë persona në bordin e aeroplanit të rojes bregdetare mësohet se kanë vdekur, por 379 pasagjerët dhe ekuipazhi i avionit të Japan Airlines arritën të shpëtojnë.

Japonia është një nga vendet më aktive sizmike në Tokë, për shkak të vendndodhjes së saj në të ashtuquajturën Unaza e Zjarrit të Paqësorit, ku takohen shumë pllaka tektonike.

Kërcënimi i vazhdueshëm i tërmeteve e ka bërë Japoninë të zhvillojë një nga sistemet më të sofistikuara të paralajmërimit të cunamit në botë.