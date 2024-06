Shkollat e Prishtinës nga shtatori me mësim gjithëditor Nga shtatori, mësimi për nxënësit e ciklit fillor në Prishtinë, do të zgjasë deri në pasditen e vonë. Kjo pasi që, Shkolla fillore “Model” nga viti i ri akademik do ta aplikojë mësimin gjithëditor, si pjesë e pilot-projektit të Komunës së Prishtinës. Përveç kësaj, pilot-projekti do të zbatohet edhe në disa shkolla të tjera në…